Adına Nobel Ödülleri verilen Alfred Nobel, hangisini icat etmiştir?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.

ADINA NOBEL ÖDÜLLERİ VERİLEN ALFRED NOBEL, HANGİSİNİ İCAT ETMİŞTİR?

A) Paratoner

B) Mayın

C) Tabanca

D) Dinamit

Cevap: D) Dinamit

İsveçli kimyager, mühendis ve iş insanı Alfred Nobel, dinamiti icat eden isim olarak biliniyor. Nobel, 1867 yılında dinamitin patentini aldı. Madencilik, tünel ve yol yapımı gibi alanlarda yaygın şekilde kullanılan bu buluş, Nobel’e büyük bir servet kazandırdı. Ancak icadının savaşlarda da kullanılması, Nobel’in hayatının son döneminde derin bir pişmanlık duymasına neden oldu. 1896’da hayatını kaybeden Alfred Nobel, vasiyetinde servetinin büyük bölümünü insanlığa en büyük katkıyı sağlayanlara ödül verilmesi için bıraktı. Böylece 1901 yılından itibaren fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında Nobel Ödülleri verilmeye başlandı. Şıklarda yer alan paratoner ise Amerikalı bilim insanı ve devlet adamı Benjamin Franklin tarafından icat edilmişti.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.