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Adalet 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Adalet 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Adalet 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Adalet 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adalet 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adalet 2 konusu, özeti ve Adalet 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adalet 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet 2 konusu nedir, Adalet 2 oyuncuları kimler ve Adalet 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Adalet 2, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde çekilmiştir. Filmde özellikle Boston ve Massachusetts çevresindeki çeşitli şehir ve kasabalar kullanılmış, aksiyon sahneleri bu bölgelerde gerçekleştirilmiştir. Film, gerçek şehir atmosferini yansıtmak için doğal mekân çekimleriyle dikkat çekmektedir.

ADALET 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Adalet 2’nin çekimleri 2017 yılında başlamış ve 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Film aynı yıl vizyona girerek izleyiciyle buluşmuştur.

ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Denzel Washington yer alırken Robert McCall karakterine hayat vermektedir. Kadroda ayrıca Pedro Pascal, Ashton Sanders, Bill Pullman ve Melissa Leo gibi isimler bulunmaktadır.

ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adalet 2, eski bir CIA ajanı olan Robert McCall’ın emeklilik sonrası adalet sağlamaya devam etmesini konu alır. McCall, haksızlığa uğrayan insanlara yardım ederken bu kez geçmişinden gelen tehlikeli olaylarla yüzleşmek zorunda kalır ve hayatta kalmak için yeteneklerini yeniden kullanır. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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