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A.b.i. dizisinin ekran macerası sona erdi. İkinci sezonunda final kararı alınan yapımın izleyicileri, dizinin neden bittiğini ve kaçıncı bölümle ekranlara veda ettiğini araştırmaya başladı. Peki, ABİ dizisi bitti mi? ABİ dizisi neden final yaptı? Detaylar haberimizde.

ABİ DİZİSİ BİTTİ Mİ?

A.b.i. dizisi, 6 Ekim'de ekrana gelen 23. bölümüyle final yaptı. İlk sezonu 18 bölüm süren yapım, 8 Eylül'de başlayan ikinci sezonunda 5 bölüm yayınlandıktan sonra ekran macerasını noktaladı.

ABİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

A.b.i.'nin final kararında ikinci sezondaki reyting sonuçlarının etkili olduğu aktarıldı. İlk sezonunda Total kategorisinde 11'in üzerinde reyting alan dizi, ikinci sezonda aynı izleyici ilgisini yakalayamadı.

8 Eylül'de 19. bölümüyle ikinci sezonuna başlayan A.B.İ., sonraki bölümlerde beklenen reyting seviyesine ulaşamadı. 22 Eylül'de yayınlanan 21. bölüm, Total'de 3,32 reytingle 4. sırada, AB'de ise 2,42 reytingle 7. sırada yer aldı.

Dizi, söz konusu hafta bir önceki bölümüne göre yükseliş gösterse de salı akşamı yayınlanan rakip yapımlar karşısında beklenen seviyeye ulaşamadı. Final kararının da bu reyting sonuçlarının ardından geldiği belirtildi.

A.B.İ. KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPTI?

A.B. dizisi, 6 Ekim'de yayınlanan 23. bölümüyle final yaptı. Yapımın ilk sezonu 18 bölüm sürdü. 8 Eylül'de başlayan ikinci sezon ise 19. bölümle ekrana geldi ve toplam 5 bölümün ardından 23. bölümde sona erdi.

Böylece A.B.İ., ikinci sezonunun henüz başında alınan final kararı sonrasında yeni sezonda yalnızca birkaç bölüm ekranda kalmış oldu.