ABD uçuşları yeniden başladı mı? Amerika uçuşları açıldı mı?

ABD UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLADI MI?

Evet. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım 2026 Cuma günü ülkedeki havalimanlarında kalkışları durduran kararı aynı gece kaldırdı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin açıklamasına göre hava sahası ABD Doğu saatiyle 20.15'te, Türkiye saatiyle 14 Kasım Cumartesi 04.15'te yeniden açıldı. Karar yaklaşık dört saat yürürlükte kaldı.

FAA NE AÇIKLADI?

FAA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığını ve tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Kurum, havadaki her uçağın takip edildiğini, uluslararası uçuşlar için ise duruma göre karar verileceğini bildirdi. Duffy de sorunun ülkedeki bütün hava yolu trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası olduğunu söyledi.

Duffy akşamki basın toplantısında, eski santral ve yönlendirici donanımının veriyle aşırı yüklendiğini ve devre dışı kaldığını anlattı; yeni santrallerin çalıştığını, eski donanımın ise durduğunu söyledi. İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin o saatlerde bir saldırıya işaret eden bulgu olmadığını, olayın şimdilik bir telekomünikasyon kesintisi olarak görüldüğünü açıkladı.

KAÇ UÇUŞ ETKİLENDİ?

Duffy'nin verdiği bilgiye göre karar alındığında havada yaklaşık 3 bin 500 uçak vardı. Uçuş takip sitesi FlightAware'in 13 Kasım akşamki verilerine göre ABD bağlantılı 10 binden fazla uçuş rötar yaptı, binlerce uçuş iptal edildi. NBC News'in aktardığı FlightAware verisinde iptal sayısı ABD Doğu saatiyle 19.30'da 4 bin 238'e ulaşmıştı.

UÇUŞLAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Bunun için bir tarih verilmedi. Duffy, toparlanmanın yavaş olacağını ve öğleden sonra yaşananların etkisini gidermenin zaman alacağını söyledi.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR KARAR ALINMIŞ MIYDI?

ABC News'e göre bu, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ABD'de ülke genelinde verilen ikinci uçuş durdurma kararı. Bir önceki 11 Ocak 2023'te, pilotlara rota üzerindeki tehlikeleri bildiren NOTAM sistemi arızalandığında alınmıştı. O gün de FAA siber saldırıya dair bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.