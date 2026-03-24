ABD İran savaşı SON DAKİKA savaş bitti mi? ABD İran savaşı son durum, ne zaman bitecek?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD İran savaşı son dakika son durum! Açıklamalarda hem askeri gelişmeler hem de devam eden görüşmelere ilişkin detaylar yer aldı.

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada İran ile ilgili önemli ifadeler kullandı. İran’dan “çok para eden bir hediye” aldıklarını söyleyen Trump, bu hediyenin petrol ve doğal gazla ilgili olduğunu dile getirdi ancak detay vermedi. Aynı konuşmada İran’da “gerçek bir rejim değişikliği” yaşandığını belirten Trump, mevcut liderlerin geçmişteki sorunlara neden olan isimlerden tamamen farklı olduğunu söyledi.

Trump ayrıca İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve bu füzelerin tamamının imha edildiğini açıkladı. Açıklamalarında askeri gelişmelerin yanı sıra diplomatik temaslara da yer veren Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ve karşı tarafın bir anlaşma yapmak istediğini ifade etti. ABD tarafında görüşmeleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer yetkililerin yürüttüğü aktarıldı.

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Trump, İran ile ilgili konuşmasında “bu savaşı kazandık” ifadesini kullandı ancak kesin bir değerlendirme yapmadı. Açıklamalarında sürecin sona erip ermediğine dair net bir ifade yer almazken, “sanırım buna son vereceğiz” sözleri dikkat çekti. Bu ifadeler, sahadaki gelişmeler ile diplomatik temasların birlikte ilerlediği görüşlerini öne çıkardı.

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede karşılıklı hamleler yaşandı. İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi. Çatışmalar sırasında eski İran lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

ABD İRAN SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Trump, yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu belirtti. İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini söyleyen Trump, bu konunun görüşmelerde ele alındığını aktardı. Görüşmelerin içeriğine dair detay verilmezken, tarafların temas halinde olduğu vurgulandı.

ABD yönetimi, İran ile yürütülen görüşmelerde üst düzey isimlerin yer aldığını açıkladı. Trump, İran tarafının anlaşma yapma isteğinin yüksek olduğunu ifade etti. Askeri gerilim sürerken diplomatik süreç de bir yandan devam ediyor.