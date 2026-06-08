Haberler

8 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

8 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Haziran günü gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatları üzerinde etkili olurken, gram gümüş ve ons gümüş fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 8 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları 8 Haziran tarihinde yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını etkilerken, gram gümüş ve ons gümüşteki son durum yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 08 Haziran saat 11:13 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alış fiyatı 99,1724 TL, satış fiyatı ise 99,2613 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 99,2463 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-1,12 seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcıların gümüş piyasasına ilgisini canlı tutuyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 08 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında sınırlı bir geri çekilme dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüşte %-1,12’lik günlük düşüş öne çıkıyor. Yatırımcılar, piyasalardaki son gelişmeleri ve güncel fiyat hareketlerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti