8 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları 8 Haziran tarihinde yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını etkilerken, gram gümüş ve ons gümüşteki son durum yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 08 Haziran saat 11:13 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alış fiyatı 99,1724 TL, satış fiyatı ise 99,2613 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 99,2463 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-1,12 seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcıların gümüş piyasasına ilgisini canlı tutuyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 08 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında sınırlı bir geri çekilme dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüşte %-1,12’lik günlük düşüş öne çıkıyor. Yatırımcılar, piyasalardaki son gelişmeleri ve güncel fiyat hareketlerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.