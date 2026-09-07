7 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları yeni haftaya aşağı yönlü hareketle başlarken gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Ons altın ise 4 bin 390 dolar seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıyor. İşte 7 Eylül 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarında son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 7 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın ilk işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, BigPara verilerine göre spot gram altın saat 11.32.02 itibarıyla 6.884,43 TL alış, 6.885,31 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,21 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da 7 Eylül Pazartesi günü araştırılan yatırım araçları arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 11.095,00 TL alış ve 11.223,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim ise yüzde 1,32 düşüş seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın fiyatı da haftanın ilk işlem gününde takip ediliyor. BigPara verilerine göre ons altın saat 11.32.02 itibarıyla 4.413,38 dolar alış, 4.413,94 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,37 düşüş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

7 Eylül 2026 Pazartesi günü altın piyasasında aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Saat 11.32.02 itibarıyla gram altın 6.885,31 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.223,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.413,94 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan günlük değişimler yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor.