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6 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

6 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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6 Haziran tarihinde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik verilere ilişkin beklentiler altın fiyatlarını etkilerken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış rakamları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 6 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

6 Haziran günü altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ekonomik beklentiler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları da araştırılmaya devam ediyor. Piyasalardaki son tablo ve altın fiyatlarına ilişkin detaylar merak konusu oluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 06 Haziran saat 08.00 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (spot altın TL/GR) alış fiyatı 6.408,30 TL, satış fiyatı ise 6.409,16 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-3,23 olarak kaydedilirken, gram altındaki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 06 Haziran verilerine göre alışta 10.451,00 TL, satışta ise 10.625,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranının %-2,64 olduğu görülürken, altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 06 Haziran itibarıyla alışta 4.329,21 dolar, satışta ise 4.329,79 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük %-3,25'lik değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve piyasalardaki beklentiler ons altının fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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