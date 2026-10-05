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6 Ekim Salı günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar? Otobüs, Metro, Marmaray, Metrobüs...

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6 Ekim Salı günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar? Otobüs, Metro, Marmaray, Metrobüs...
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6 Ekim Salı günü İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Otobüs, metro, Marmaray ve diğer toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar, “Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?” ve “6 Ekim'de toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?” sorularına yanıt arıyor.

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim Salı günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için uygulanacak karar merak ediliyor. Özellikle otobüs, metro ve Marmaray başta olmak üzere şehir içi ulaşım araçlarında ücret alınıp alınmayacağı araştırılırken, ücretsiz ulaşımın hangi saatler arasında geçerli olacağı da gündeme geldi. “6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?”, “Yarın otobüs, metro, Marmaray bedava mı?” sorularının yanıtı haberimizde...

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim 2026 Salı günü toplu taşıma kullanacak vatandaşların ulaşım ücreti ödeyip ödemeyeceği merak ediliyor. İstanbulkart entegrasyonuna dahil ulaşım araçlarında uygulanacak ücretsiz ulaşım kararının kapsamı ve geçerli olacağı süre araştırılıyor.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR GEÇERLİ?

6 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı kadar uygulamanın hangi saatler arasında geçerli olacağı da gündemde. Ücretsiz ulaşım uygulamasının 6 Ekim Salı günü boyunca geçerli olması beklenirken, vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs ve vapur gibi ulaşım araçlarının kapsamını araştırıyor.

6 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü kapsamında ücretsiz ulaşım uygulamasının İstanbulkart entegrasyonuna dahil şehir içi ulaşım araçlarında geçerli olması planlanıyor. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemleri kullanacak vatandaşlar uygulamanın ayrıntılarını merak ediyor.

6 EKİM NEDEN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ?

6 Ekim, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılı kapsamında alınan ücretsiz ulaşım kararı da vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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