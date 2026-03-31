5G nasıl kapatılır? iPhone ve Android telefonlarda 5G nasıl kapanır?

Akıllı telefon kullanıcıları, bağlantı tercihlerini ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor. 5G bağlantısını devre dışı bırakmak isteyenler için hem Android hem de iPhone cihazlarda uygulanabilecek adımlar bulunuyor.

5G NASIL KAPATILIR?

Android telefonlarda 5G bağlantısını kapatmak için ilk olarak Ayarlar uygulamasına girilmesi gerekiyor. Ardından “Bağlantılar”, “Ağ ve internet” ya da “SIM ve mobil ağlar” gibi seçeneklerden biri seçilerek mobil ağ ayarlarına ulaşılabiliyor. Kullanıcılar burada “Mobil ağlar” veya benzer isimli menüye girerek aktif SIM kartlarını seçiyor ve şebeke türünü değiştirebilecekleri bölüme erişiyor. Menü isimleri cihaz markasına göre değişiklik gösterebilse de işlem genel olarak aynı adımları takip ediyor.

Şebeke modu veya tercih edilen ağ türü seçeneklerine girildiğinde kullanıcıların karşısına birden fazla bağlantı seçeneği çıkıyor. Bu seçenekler arasında 5G içeren seçenekler yerine LTE/4G/3G/2G gibi alternatifler tercih edildiğinde cihaz 5G bağlantısını kullanmayı bırakıyor. Yapılan değişiklik anında uygulanıyor ve cihazın yeniden başlatılmasına gerek kalmadan bağlantı türü değiştirilebiliyor.

5G NASIL KAPATILIR iPHONE VE ANDROID İÇİN?

iPhone kullanıcıları için işlem Ayarlar menüsü üzerinden başlıyor. “Hücresel” ya da “Mobil Veri” seçeneğine girildikten sonra “Hücresel Veri Seçenekleri” bölümüne ulaşılması gerekiyor. Buradan “Ses ve Veri” menüsüne giren kullanıcılar, bağlantı türlerini liste halinde görebiliyor. Listede yer alan seçenekler arasında 5G içermeyen LTE ya da 4G seçeneği işaretlendiğinde cihaz yalnızca bu ağları kullanacak şekilde ayarlanıyor.

Android ve iPhone cihazlar arasında menü isimleri ve adımlar küçük farklılıklar gösterse de her iki platformda da işlem birkaç adımda tamamlanabiliyor. Android cihazlarda “Şebeke modu” ya da “Tercih edilen ağ türü” menüsü üzerinden seçim yapılırken, iPhone’larda “Ses ve Veri” bölümü üzerinden aynı değişiklik gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar tercih ettikleri ağ türünü seçerek cihazlarının bağlantı ayarlarını kolayca düzenleyebiliyor.