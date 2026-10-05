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5 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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5 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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5 Ekim 2026 Pazartesi günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik merak edilirken, değerli metalin güncel seviyeleri araştırılıyor. “5 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” soruları gündemde yer alıyor.

Gümüş fiyatlarında 5 Ekim Pazartesi günü yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken ons gümüşteki değişimler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalardaki hareketleri takip eden yatırımcılar, gümüşün yeni haftaya nasıl başladığını ve fiyatlarda yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel alış fiyatı 97,1101 TL, satış fiyatı ise 97,2049 TL seviyesinde bulunuyor. Değerli metalin gram fiyatındaki hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaların gündeminde yer alıyor.

5 Ekim 2026 saat 09:15:59 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,90 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 1,81 TL yükseldi. Gram gümüş 97 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, yatırımcılar fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 97,2049 TL seviyesinde işlem görürken, saat 09:15:59 itibarıyla yüzde 1,90 oranında değer kazanıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 97,1101 TL, satış fiyatı ise 97,2049 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşteki yükseliş yatırımcıların takibinde bulunurken, değerli metalin gün içerisinde göstereceği fiyat hareketi merak ediliyor. 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları piyasaların odağında yer alıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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