4 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 4 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi, Eşref Rüya mı Yeraltı mı?

Güncelleme:
4 Şubat Çarşamba akşamı ekranlarda kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler, yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler ve programlar arasında tercih yapmakta zorlandı. Peki, dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? Eşref Rüya mı, Yeraltı mı yoksa başka bir program mı zirveye yerleşti? Reytinglerdeki sürpriz sonuçlar ve detaylar merak konusu. Peki, 4 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 4 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi, Eşref Rüya mı Yeraltı mı?

4 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranları rekabetle doluydu. İzleyiciler hangi dizi ve programın öne çıkacağını merak ederken, reytinglerde sürpriz gelişmeler yaşandı. Peki, dün akşamın galibi hangi yapım oldu? Eşref Rüya mı, Yeraltı mı yoksa başka bir sürpriz mi izleyiciyi ekran başına topladı? Detaylar merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

3 ŞUBAT 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

  • A.B.I. – ATV (21:00-24:16)

Dün akşam reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Program, akşam saatlerinde geniş bir izleyici kitlesi topladı.

  • A.B.I. (Özet) – ATV (19:59-21:00)

Ana programdan önce yayınlanan özet, izleyici ilgisini yüksek tuttu.

  • ESRA EROL'DA – ATV (16:21-18:45)

Gündüz kuşağında yayınlanan program, sıcak hikâyelerle izleyicilerin dikkatini çekti.

  • MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV (10:00-12:59)

Sabah kuşağındaki program, başarısını sürdürerek listede üst sıralarda yer aldı.

  • KISKANMAK – NOW (20:58-24:18)

Drama unsurlarıyla dikkat çeken dizi, akşam saatlerinde izleyicilerle buluştu.

  • MEHMED FETİHLER SULTANI – TRT 1 (20:59-24:10)

Tarihi anlatımıyla öne çıkan program, izleyici ilgisini artırdı.

  • SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER – NOW (19:00-19:59)

Güncel olayları aktaran haber programı, izleyiciler tarafından tercih edilmeye devam etti.

  • SURVIVOR – TV8 (20:43-24:16)

Mücadele ve eğlence unsurlarıyla izleyici sayısını artırdı.

  • ATV ANA HABER – ATV (18:59-19:59)

Akşam haber kuşağı, dikkat çekse de üst sıralardaki programların gerisinde kaldı.

  • GELİN – KANAL 7 (19:36-21:19)

Drama ve haber ögelerini harmanlayan program, sıralamada sonlarda yer aldı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
