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35 ünlü isim kim, gözaltına alınan 35 ünlünün ismi açıklandı mı soruları, operasyonun duyulmasının ardından en çok araştırılan konuların başında geldi. Gözaltı kararı verilen 35 şüphelinin tamamının ismi henüz resmi olarak açıklanmadı. Şu ana kadar şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin kimliklerinin ise gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN 35 ÜNLÜNÜN İSMİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı verdiği 35 şüphelinin isim listesi kamuoyuyla paylaşılmadı. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bu nedenle gözaltına alınan diğer isimlerin, işlemlerin ilerlemesiyle birlikte belli olması bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER KİMLER?

Operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenilen isimler şöyle:

Özcan Deniz

Deniz Çakır

Erdal Bozkuş

Cem Karcı

Gözaltına alınan isimlerin her biri hakkındaki somut iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı işlemi, kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki durumu, ifade işlemlerinin ardından yargı makamlarınca belirlenecek.

SORUŞTURMA HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulması ile fuhuş suçlarını kapsadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımları değerlendirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR MU?

Ünlülere yönelik operasyonun sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.