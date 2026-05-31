31 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

31 Mayıs itibarıyla altın piyasasında devam eden dalgalı seyir, yatırımcıların yeniden fiyat hareketlerine odaklanmasına neden oldu. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere değerli metallerde gün içinde yaşanan değişimler dikkat çekerken, piyasalarda süren belirsizlik ortamı temkinli işlemleri beraberinde getiriyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayışı devam eden altın piyasasında son durum merakla izleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 31 Mayıs itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın alış fiyatı 6.686,84 TL, satış fiyatı ise 6.687,67 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,85 olarak kaydedilirken, döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilik fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan çeyrek altın, alışta 10.883,00 TL, satışta ise 11.138,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %1,89 olarak açıklanırken, piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı alışta 4.539,79 dolar, satışta ise 4.540,35 dolar seviyelerinde seyrediyor. Günlük değişim oranı %0,98 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk algısı ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.