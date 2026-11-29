Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

30 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 30 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/151, K: 2026/137 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/48, K: 2026/149 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2025/250, K: 2026/150 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2025/149, K: 2026/159 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2025/153, K: 2026/160 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2025/258, K: 2026/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2026/52, K: 2026/163 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2026/28, K: 2026/165 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.