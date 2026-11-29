30 Kasım Pazartesi 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 30 Kasım Pazartesi 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 30 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 30 Kasım 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?
30 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 30 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– 2026 Yılı Ekim Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/151, K: 2026/137 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/48, K: 2026/149 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2025/250, K: 2026/150 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2025/149, K: 2026/159 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2025/153, K: 2026/160 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2025/258, K: 2026/161 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2026/52, K: 2026/163 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2026/28, K: 2026/165 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.