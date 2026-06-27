27 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında yaşanan fiyat değişimleri, 27 Haziran Cumartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Altın piyasasında görülen anlık hareketlilik, piyasa katılımcılarının yön arayışını sürdürmesine neden olurken, güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 27 Haziran 13:03:44 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. Buna göre gram altının alış fiyatı 6.129,21 TL, satış fiyatı ise 6.130,13 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %1,67 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, güncel verilere göre yükseliş eğilimi gösteriyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.014,00 TL, satış fiyatı ise 10.131,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %1,34 olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar) tarafında da yukarı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.088,45 dolar, satış fiyatı ise 4.089,06 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı ise %1,55 olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarında görülen bu yükselişlerde küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler etkili olmaya devam ediyor.