Haberler

26 Şubat Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

26 Şubat Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?
Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Şubat Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Şubat 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

26 Şubat Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Şubat 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Şubat 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TÜRKPATENT: 2026/2)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2025/10406 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2025 Tarihli ve 2019/17045 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2025 Tarihli ve 2022/101020 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/1/2026 Tarihli ve 2021/37483 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Haberler.com
