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26 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

26 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 26 Haziran Cuma günü yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki hareketlilik, değerli metaller üzerinde etkili olurken gümüş fiyatlarında da anlık değişimler görülüyor. Peki, 26 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları, 26 Haziran Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ekonomik veriler değerli metaller üzerinde etkisini sürdürürken, gümüşte görülen fiyat değişimleri de dikkatle izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 26 Haziran saat 11.04 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 86,5069 TL, satış fiyatı ise 86,6119 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün güncel değeri 86,582 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-0,10 seviyesinde gerçekleşti. Sınırlı düşüş yönlü hareket, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 26 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında yön arayışı devam ediyor. Günlük bazda %-0,10 oranında değer kaybeden gram gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia fiyatlamalarındaki değişimler gümüş üzerinde etkili olurken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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