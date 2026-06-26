26 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında görülen güncel fiyat değişimleri ise piyasa katılımcıları tarafından yakından izleniyor. Altın tarafında yaşanan anlık fiyat hareketleri, yatırımcıların yön arayışını belirgin şekilde öne çıkarıyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 26 Haziran saat 11.16 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.040,50 TL, satış fiyatı ise 6.041,34 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,20 olarak kaydedilirken, gram altında sınırlı yükseliş yönlü hareket dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 26 Haziran verilerine göre alışta 9.877,00 TL, satışta ise 9.979,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,13 olarak gerçekleşirken, çeyrek altın fiyatlarındaki dalgalı seyir piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar), 26 Haziran itibarıyla alışta 4.035,14 dolar, satışta ise 4.035,72 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,19 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.