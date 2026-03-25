25 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

25 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

25 Mart’ta gram altın, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin radarında en çok takip edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Altının yükselip yükselmediği merak edilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar fiyatları doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, piyasa verilerini ve trendleri yakından takip ederek stratejilerini şekillendiriyor. Peki, 25 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

ALTIN FİYATLARI 25 MART 2026

25 Mart itibarıyla altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi şekillendirmeye devam ediyor. Bigpara verilerine göre gram altın ve diğer altın türlerinde sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.466,47 TL, satış fiyatı ise 6.467,42 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %1,42 artış olarak kaydedildi. Piyasalardaki anlık gelişmelere bağlı olarak fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.065 TL, satış fiyatı ise 12.672 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %5,84 yükseliş olarak kaydedildi. Türkiye’de yatırım ve birikim amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, piyasalardaki hareketliliğe rağmen yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın, altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli göstergelerden biri olmaya devam ediyor. 25 Mart itibarıyla ons altın alış fiyatı 4.541,67 dolar, satış fiyatı ise 4.542,31 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %1,54 artış olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
