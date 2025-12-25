Haberler

25 Aralık Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

25 Aralık Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
25 Aralık 2025 Perşembe tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kamuoyunun erişimine açıldı. Günün sayısında yasama faaliyetlerine ilişkin kanunlar, yürütme ve idare kapsamında alınan kararlar, çeşitli kurumlara yönelik atama ve görevlendirmeler, yargı bölümüne ait düzenlemeler ile ilanlar yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tüm bu karar ve duyuruların ayrıntıları haberimizde derlenmiştir. Peki, 25 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar bulunuyor?

25 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve ilanlar detaylı şekilde incelenebiliyor. Okuyucular, günün Resmi Gazete sayısına PDF formatında ulaşarak tüm düzenlemeleri görüntüleyebiliyor. Yasama bölümünde kabul edilen kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin yeni gelişmeler, yargı kararları ve ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında hangi kararlar yer alıyor? İşte 25 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'nin tüm ayrıntıları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

500

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

D.I.S.C.O filminin galası ünlüleri buluşturdu

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

