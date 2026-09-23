24 Eylül Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Eylül Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Eylül 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 24 Eylül 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
24 Eylül Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Eylül 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Eylül 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 426)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/9/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı
KURUL KARARLARI
–– Biyogüvenlik Kurulunun 41 Sayılı Kararı
–– Biyogüvenlik Kurulunun 42 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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