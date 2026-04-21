21 Nisan altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

21 Nisan’da altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönelmesine neden oldu. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde gözlenen fiyat değişimleri alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken, piyasadaki dalgalı seyir yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 21 Nisan itibarıyla alış 6.901,63 TL, satış 6.902,94 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %-0,73 olarak kaydedildi. Altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.243,00 TL, satış fiyatı ise 11.359,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %-0,70 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören altın ons fiyatı alış 4.777,78 dolar, satış 4.778,37 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %-0,87 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altının yönünü belirlemeye devam ediyor.