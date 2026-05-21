21 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

21 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metal fiyatlarına çevirdi. Gün içerisinde gram gümüşte görülen dalgalı seyir piyasada yakından takip edilirken, fiyatlardaki inişli çıkışlı hareketler yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oldu. Peki, 21 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında güncel verilere göre 1 gram gümüş fiyatı 109,61 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış ve önceki kapanış fiyatı 111,26 TL olarak kaydedilirken, son verilerde günlük ve haftalık bazda hareketlilik dikkat çekiyor.

Haftalık bazda %-10,13 oranında değer kaybı yaşanırken, aylık bazda %-0,94 oranında düşüş kaydedildi. Yıllık performansta ise %162,45 seviyesinde güçlü yükseliş öne çıkıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş son 24 saatte %-1,48 oranında gerilerken, haftalık bazda %-10,13’lük düşüşle dalgalı seyrini sürdürüyor. Kısa vadede satış baskısı öne çıkarken, uzun vadeli görünümde güçlü getiri performansı dikkat çekiyor.

Son verilere göre gram gümüş, 13.05.2026 tarihinde 130,54 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesini görürken, 29.04.2026 tarihinde 102,72 TL ile en düşük seviyesini kaydetti. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
