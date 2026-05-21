21 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

21 Mayıs itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden güncel fiyatlara çevirdi. Gün içerisinde gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde görülen inişli çıkışlı seyir piyasada temkinli bir görünüm oluştururken, yatırımcılar anlık fiyat değişimlerini yakından takip etmeye başladı. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayışı sürerken, altın fiyatlarına ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) piyasasında güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.646,79 TL, satış fiyatı ise 6.647,72 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,20 olarak kaydedilirken, küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.805,00 TL, satış fiyatı ise 10.867,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,29 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı alışta 4.516,68 dolar, satışta ise 4.517,32 dolar seviyelerinde seyrediyor. Günlük değişim oranı %-0,59 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve risk algısı ons altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.