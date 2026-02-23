"2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar?" sorusu, bayrama sayılı aylar kala emekliler tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan artışlar dikkate alındığında, 2026 yılı için bayram ikramiyelerinde yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi açıklama henüz gelmezken, ikramiye tutarına ilişkin tahminler ekonomi gündemindeki gelişmelere göre şekilleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLACAK?

2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılan artışların ardından, gözler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek bayram ikramiyelerine çevrildi. Ekonomi kulislerinde konuşulan senaryolara göre, emekli bayram ikramiyelerinde bu yıl yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor. Özellikle artan enflasyon ve alım gücünün korunması hedefi, olası zam oranlarını gündeme taşıdı.

2026 İÇİN MASADAKİ İKİ GÜÇLÜ SENARYO

Ekonomi yönetiminin bütçe dengeleri ve enflasyon hedefleri doğrultusunda iki farklı formül üzerinde durduğu belirtiliyor. İlk senaryoya göre, geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 2026 yılında 5.000 TL'ye yükseltilmesi öne çıkıyor. Bu artışın hayata geçmesi durumunda emekliler, iki bayramda toplam 10.000 TL ikramiye almış olacak.

İkinci ve daha güçlü artış beklentisi içeren senaryoda ise, ikramiye tutarının 5.500 TL'ye çıkarılması gündemde. Bu seçeneğin uygulanması halinde yıllık toplam ödeme 11.000 TL'ye ulaşacak ve emeklilere önemli bir ek gelir sağlanmış olacak.

MAAŞ ZAMLARI SONRASI GÖZLER İKRAMİYEDE

Yıl başında yapılan düzenlemeler kapsamında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında maaş artışı yapıldı. En düşük emekli maaşında da yüzde 18,48'lik artış gerçekleşirken, bu gelişmeler bayram ikramiyelerine de zam yapılacağı beklentisini güçlendirdi.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Bayram ikramiyelerine ilişkin hazırlıkların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başlatıldığı belirtiliyor. Yapılacak etki analizlerinin ardından belirlenecek ikramiye tutarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Sonrasında ise düzenlemenin Ramazan ayı içerisinde Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 yılında Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Kesin tarih, yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından açıklanacak.