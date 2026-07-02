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2 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

2 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların ve piyasaları yakından takip edenlerin gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ons gümüş fiyatındaki değişimler iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, 2 Temmuz gram gümüş kaç TL oldu? Gümüş fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? İşte güncel gümüş alış-satış fiyatları ve piyasalardaki son durum...

Gümüş piyasasında hareketlilik 2 Temmuz 2026 Perşembe günü de sürüyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki değişim ve döviz kurundaki dalgalanmalar gram gümüş fiyatlarına yön verirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını yakından takip ediyor. 2 Temmuz güncel gümüş fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler haberimizin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 2 Temmuz 2026 saat 09.51 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son verilere göre gram gümüş 89,9856 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram gümüşte alış fiyatı 89,8655 TL, satış fiyatı ise 89,9856 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim ise %1,42 (+1,26 TL) seviyesinde gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 2 Temmuz itibarıyla önceki işlem gününe göre yükseliş eğilimini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere yönelik talepteki değişim, gram gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleri nedeniyle yatırımcılar gram gümüşün anlık alış ve satış rakamlarını yakından takip ederken, piyasaların yönüne ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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