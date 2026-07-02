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2 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

2 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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Altın piyasasında hareketlilik 2 Temmuz 2026 Perşembe günü de sürüyor. Küresel ekonomideki gelişmeler, ons altın fiyatındaki değişimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Peki, 2 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında 2 Temmuz 2026 Perşembe günü de hareketli seyir devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altın fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatlamalarda belirleyici oluyor. İşte 2 Temmuz güncel altın fiyatları, alış-satış rakamları ve piyasalardaki son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 2 Temmuz 2026 saat 09.57 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. Buna göre gram altının alış fiyatı 6.118,52 TL, satış fiyatı ise 6.119,38 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %1,16 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın da güne yükselişle başladı. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 9.992,00 TL, satış fiyatı ise 10.092,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı ise %0,95 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar) fiyatlarında da pozitif seyir öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.070,31 dolar, satış fiyatı ise 4.070,95 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %0,90 olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki yükselişte küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve döviz kurlarındaki hareketlilik etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar gün içerisinde yaşanabilecek fiyat değişimlerini yakından izliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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