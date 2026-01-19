İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA:19 Ocak Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da üniversiteler tatil mi?

Kış koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenciler ve akademik personel, "19 Ocak Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 19 Ocak Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da üniversiteler tatil mi? YÖK açıklama yaptı mı? Detaylar...

19 OCAK PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ Mİ?

Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan merkezi bir kar tatili kararı açıklanmadı. Mevcut uygulamalara göre YÖK, üniversiteler için ülke çapında tek tip bir tatil kararı almıyor.

ÜNİVERSİTELERDE TATİL KARARI NASIL ALINIYOR?

Yükseköğretim sisteminde üniversiteler; idari ve akademik özerklik çerçevesinde hareket ediyor. Bu kapsamda:

Eğitim-öğretime geçici olarak ara verilmesi

Yüz yüze eğitimin askıya alınması

Çevrim içi (online) eğitime geçilmesi

gibi kararlar, üniversitelerin kendi senatoları tarafından alınıyor. Bu süreçte il valiliklerinin meteorolojik uyarıları, kampüslerin fiziki koşulları ve ulaşım güvenliği temel belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini artırdığı megakentte, "İstanbul'da üniversiteler tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanabilecek buzlanma riski, öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının endişelerini artırdı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamalarda, üniversiteleri kapsayan genel bir tatil kararı yer almadı. Valilik, kamuoyunu bilgilendirirken özellikle ulaşım güvenliği ve olası buzlanma riskine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİ İÇİN OLASI SENARYOLAR

Merkezi bir karar bulunmaması nedeniyle İstanbul'daki üniversiteler için farklı uygulamalar gündeme gelebilir:

Bazı üniversiteler dersleri çevrim içi olarak sürdürebilir

Kampüs koşullarına bağlı olarak kısa süreli ders iptalleri yapılabilir

Akademik takvimde geçici düzenlemeler uygulanabilir

Bu noktada öğrencilerin, kendi üniversitelerinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önem taşıyor. Nihai karar ve duyurular doğrudan üniversite yönetimleri tarafından yapılacak.