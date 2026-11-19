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Uluslararası Erkekler Günü, her yıl 19 Kasım'da kutlanıyor. Bu yıl da Uluslararası Erkekler Günü bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü kutlanıyor. Gün, ilk kez 1999 yılında Trinidad ve Tobago'da Dr. Jerome Teelucksingh'in girişimiyle kutlanmaya başlandı. Uluslararası Erkekler Günü; erkek sağlığına, erkeklerin topluma katkılarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve olumlu erkek rol modellerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Gün, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınan günler arasında yer almıyor. Türkiye'de de resmi tatil değil. 19 Kasım Erkekler Günü mü, Erkekler Günü ne zaman ortaya çıktı, neden kutlanıyor ve resmi tatil mi soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Uluslararası Erkekler Günü'ne ilişkin tüm detaylar.

19 KASIM ERKEKLER GÜNÜ MÜ?

Evet, 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü. Gün, her yıl 19 Kasım'da birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Erkekler Günü, her yıl 19 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında Erkekler Günü, 19 Kasım Perşembe gününe denk geldi.

ERKEKLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Uluslararası Erkekler Günü, ilk kez 19 Kasım 1999'da Trinidad ve Tobago'da kutlandı. Günün kutlanmasına, Batı Hint Adaları Üniversitesi'nde tarih öğretim üyesi olan Dr. Jerome Teelucksingh öncülük etti. Teelucksingh, bu tarihi babasının doğum günü olduğu için seçti. Gün, ilerleyen yıllarda farklı ülkelerde de kutlanmaya başlandı.

ERKEKLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Uluslararası Erkekler Günü, erkeklerin ve erkek çocuklarının sağlığına ve iyi oluşuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. Gün kapsamında şu konular ön plana çıkarılıyor:

Erkeklerin fiziksel ve ruh sağlığı

Erkeklerin aileye, topluma ve çevreye yaptığı olumlu katkılar

Olumlu erkek rol modelleri

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın-erkek ilişkilerinin iyileştirilmesi

Erkeklere yönelik ayrımcılık ve sosyal sorunlar

ERKEKLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, Uluslararası Erkekler Günü resmi tatil değil. Gün, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Uluslararası Erkekler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınan uluslararası günler arasında da bulunmuyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü ise her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Dünya Kadınlar Günü, 2027 yılında 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.

ERKEKLER GÜNÜ MESAJLARI

Ailesine, çevresine ve topluma değer katan tüm erkeklerin 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü kutlu olsun.

Sevgisini, emeğini ve desteğini her zaman hissettiren tüm babaların, eşlerin, kardeşlerin ve dostların Erkekler Günü kutlu olsun.

Saygıyı, sevgiyi ve eşitliği hayatının merkezine koyan tüm erkeklerin Uluslararası Erkekler Günü kutlu olsun.