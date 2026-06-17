17 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkili olurken, 17 Haziran itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerindeki güncel rakamlar merak konusu oluyor. Altın piyasasındaki son gelişmeler ve fiyatlardaki değişimlere ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 17 Haziran saat 10.40 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.449,51 TL, satış fiyatı ise 6.450,46 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,01 olarak kaydedilirken, gram altındaki sınırlı fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 17 Haziran verilerine göre alışta 10.677,00 TL, satışta ise 10.772,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,39 olarak kaydedilirken, piyasalardaki dalgalı görünüm dikkat çekmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 17 Haziran itibarıyla alışta 4.325,29 dolar, satışta ise 4.325,90 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,15 olarak gerçekleşirken, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.