17 Aralık 1903’te motorla çalışan bir uçakla uçan ilk insan olan Orville Wright’ın bu uçuşu ne kadar sürmüştür?

17 Aralık 1903’te motorla çalışan bir uçakla uçan ilk insan olan Orville Wright’ın bu uçuşu ne kadar sürmüştür?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen seyirciler, yarışmacının vereceği cevaba odaklanırken bir yandan da doğru yanıtın peşine düşüyor. 17 Aralık 1903’te motorla çalışan bir uçakla uçan ilk insan olan Orville Wright’ın bu uçuşu ne kadar sürmüştür?

Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicide büyük bir merak duygusu yaratıyor. Yarışmacının kararını bekleyen izleyiciler, bir yandan da kendi bilgi düzeylerini sınayarak cevabı araştırıyor. Keyifli ve öğretici bir deneyim sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilerin kendilerini yarışmacının yerinde hayal etmelerine olanak tanıyor. Peki, 17 Aralık 1903’te motorla çalışan bir uçakla uçan ilk insan olan Orville Wright’ın bu uçuşu ne kadar sürmüştür?

17 ARALIK 1903’TE MOTORLA ÇALIŞAN BİR UÇAKLA UÇAN İLK İNSAN OLAN ORVİLLE WRİGHT’IN BU UÇUŞU NE KADAR SÜRMÜŞTÜR?

A: 12 saniye

B: 1 dakika 12 saniye

C: 12 saniye

D: 1 saat 12 saniye

Cevap: A 

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en fazla ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü kazanılıyor. Yarışmacı istediği an çekilebilir ve en son doğru yanıtladığı sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmaya veda edebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı

Dolgu mağduruydu! Yüzünü gerdiren ünlü ismin son hali ortaya çıktı
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri'de ele geçirildi

Miktar öyle böyle değil! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı