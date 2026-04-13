13 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

13 Nisan itibarıyla gram gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların yeniden değerli metaller tarafına yönelmesine neden oldu. Fiyatlardaki değişken seyir, hem kısa vadeli alım-satım yapanları hem de uzun vadeli yatırımcıları etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri gümüşün yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (13 NİSAN)

13 Nisan itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bigpara verilerine göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 106,41 TL, satış fiyatı ise 106,50 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 108,9249 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim -%2,23 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, gün içinde düşüş eğilimli bir seyir izlerken yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler fiyatların yönünü belirlemede etkili oluyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında düşüş gözlemlendi. Bu durum, kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların piyasayı daha dikkatli takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım hem de kısa vadeli al-sat işlemleri açısından ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların küresel ekonomik verileri ve piyasa hareketlerini yakından izleyerek stratejik kararlar alması öneriliyor.