13 Kasım Cuma okul var mı, tatil mi? Cuma günü ders yapılacak mı?

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13 Kasım Cuma günü okullar açık ve dersler normal şekilde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlıyor. 13 Kasım Cuma, ara tatil öncesindeki son ders günü olacak. İşte 13 Kasım'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

13 KASIM CUMA OKUL VAR MI?

Evet, 13 Kasım Cuma günü okul var. Okullarda eğitim öğretim normal ders programına göre devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 13 Kasım'a ilişkin bir tatil kararı açıklanmadı.

13 KASIM CUMA TATİL Mİ?

Hayır, 13 Kasım Cuma tatil değil. 13 Kasım resmi tatil günleri arasında yer almıyor ve MEB'in çalışma takviminde de bu tarih için bir tatil bulunmuyor. Ara tatil, 13 Kasım'ın ardından gelen hafta sonuyla birlikte başlayacak.

CUMA GÜNÜ DERS YAPILACAK MI?

Evet, 13 Kasım Cuma günü dersler yapılacak. Öğrenciler, ara tatil öncesindeki son ders gününde okullarında olacak. Valilik ya da kaymakamlıklardan olumsuz hava koşulları veya başka bir nedenle tatil kararı açıklanmadığı sürece tüm okullarda eğitim öğretim devam edecek.

ANTALYA'DA 13 KASIM'DA OKUL VAR MI?

Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 7 ilçede uzaktan eğitim kararı yalnızca 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri için alındı. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'teki öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü yeniden yüz yüze eğitime dönecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Kasım ara tatili 22 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden derslerine başlayacak.

ÖĞRETMENLER ARA TATİLDE ÇALIŞACAK MI?

Ara tatil dönemi öğretmenler için de tatil olarak kabul ediliyor. Ancak bazı okullarda ara tatil sürecinde mesleki çalışma ya da hizmet içi eğitim programları düzenlenebiliyor. Bu konudaki ayrıntılar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor.