12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, 12. Yargı Paketi’nda genel af var mı?

“12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?” sorusu, son dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Ceza infaz sistemi ve yargı süreçlerine ilişkin değişikliklerin yer alacağı paketle ilgili tarih beklentisi sürüyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? MECLİS GÜNDEMİNDE SON DURUM

12. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar devam ederken, düzenlemenin TBMM gündemine ne zaman geleceği kamuoyunda yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan paketin, yargı sisteminde önemli değişiklikler içermesi beklenirken, özellikle infaz düzenlemesi ve genel af iddiaları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS’E NE ZAMAN GELECEK?

12. Yargı Paketi henüz yasalaşmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğu ve ardından TBMM Adalet Komisyonu ile Genel Kurul sürecine geçilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Kamuoyunda paketin 2026 yılı içinde Meclis gündemine gelerek yasalaşabileceği yönünde beklentiler bulunsa da, şu an için kesinleşmiş bir yürürlük tarihi bulunmuyor.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin yaptığı açıklamalarda çalışmaların Meclis’te yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Gürlek, düzenlemenin farklı başlıklarda birçok teknik çalışma içerdiğini ve paketin aşamalı olarak şekillendiğini ifade etti.

Bakanlık, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve sistemin daha etkin hale getirilmesini hedefliyor.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER OLABİLİR?

Kamuoyuna yansıyan taslak bilgilere göre 12. Yargı Paketi’nin temel hedefi yargılamaların hızlandırılması ve sistemin sadeleştirilmesi olarak öne çıkıyor. Öne çıkan bazı düzenlemeler şunlar:

• Arabuluculuk uygulamalarının genişletilmesi

• Tebligat süreçlerinde iyileştirmeler

• Temyiz ve istinaf süreçlerinin sadeleştirilmesi

• Çocuklara yönelik adli süreçlerde yeni düzenlemeler

• TCK bazı maddelerde değişiklikler

• Hukuk yargılamalarının hızlandırılması

Paketin Meclis’e sunulmasının ardından maddelerin netleşmesi bekleniyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

12. Yargı Paketi ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de infaz düzenlemesi oldu. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, pakette kapsamlı bir infaz indirimi ya da genel af düzenlemesinin yer almadığı belirtildi.

Bu nedenle Covid dönemi infaz düzenlemesinden yararlanamayan hükümlülere yönelik yeni bir af beklentisinin şu an için resmi bir karşılığı bulunmuyor.

GENEL AF VAR MI?

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen genel af iddiaları da Adalet Bakanlığı tarafından net şekilde yalanlandı. 12. Yargı Paketi içerisinde genel af düzenlemesinin yer almadığı açıklandı.

YENİ YARGI PAKETİNDE HEDEF NE?

Bakanlık açıklamalarına göre yeni yargı paketinin temel amacı, dosya yoğunluğunu azaltmak ve yargı süreçlerini hızlandırmak. Türkiye’de milyonlarca dosyanın yargıda işlem gördüğü belirtilirken, yeni düzenlemelerle birlikte daha hızlı ve erişilebilir bir yargı sistemi hedefleniyor.