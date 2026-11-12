Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

12 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
12 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 12 Kasım Perşembe 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 12 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 12 Kasım 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?

12 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 12 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLAMER) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Din, Tarih ve Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?15

Tartışma yaratan görüntü

Ruhi Çenet en çok etkilendiği yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

Ruhi Çenet, en çok etkilendiği yeri açıkladı! 7 gün yol gidiyorlar
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor

Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray’da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Kan donduran kaza! Araçtan kurtulan olmadı
Bakan Çiftçi'den Sercan Sayal mesajı: Kaçış yok

Suç örgütlerine net mesaj: Dünyanın neresine giderse gitsinler...

Servisini bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi

Servis bekleyen küçük İrem'in son sabahı! Feci şekilde can verdi
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti

Ünlü kahve zincirinde skandal! Dondurmadan çıkanlar mide bulandırdı
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu69

2 milyon kişiye müjde! Borçları silecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

Bir hiç uğruna bu hale geldiler
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım

İlk maçından sonra neler dedi neler!