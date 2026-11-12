12 Kasım Perşembe 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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12 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 12 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik –– Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLAMER) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Gaziantep Üniversitesi Din, Tarih ve Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.