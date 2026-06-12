12 Haziran Cuma Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Haziran Cuma Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gaze

12 Haziran Cuma Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Haziran Cuma 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Haziran Cuma 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– KTO - Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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