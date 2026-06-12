Haberler

12 Haziran Cuma Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Haziran Cuma Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gaze

12 Haziran Cuma Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Haziran Cuma Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gaze
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Haziran Cuma Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Haziran Cuma 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 12 Haziran Cuma 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

12 Haziran Cuma Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Haziran Cuma 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Haziran Cuma 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– KTO - Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

Dünya Kupası'nın açılış maçında yok yok: 2 gol, 3 kırmızı kart!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi

10 kişiye tutuklama talebi! İçlerinde teknoloji devinin sahibi de var
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Trump İran ile imza için tarihi duyurdu! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜlkühan Kalkan:

her gün aynı haberler ya atama atama atama diye biraz da başka şeyler yazın be haberciler yok mu başka haber yani böyle kararlar kimin işine yarıyo da merak ediyorum açıkçası

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFevzi Fırat Yesil:

resmi gazete pdf olarak indirme seçeneği var işte saçmalamadan kullansın herkes

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Yürük:

ya bu atama kararları hep böyle mi gecikmeli çıkıyo acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Görevden uzaklaştırılan Keskin Belediye Başkanın hesaplarındaki para trafiği dikkat çekti

Görevden uzaklaştırılan başkanın dosyasında 1,2 milyon liralık detay
Londra'da mucize kurtuluş, kendini boşluğa bırakan küçük kızı son anda yakaladılar

Metrelerce yüksekte ölümle burun buruna gelen kız dehşete düşürdü
2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

Dünya bu tarihi anları konuşuyor
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki, şirketleri İran'ın hedef listesinde

İran dünyanın en zenginini de hedef listesine ekledi

'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi