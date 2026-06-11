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12 Haziran 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?

12 Haziran 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?
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12 Haziran İstanbul hava durumu son dakika! MGM tarafından 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu son dakika tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 12 Haziran İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 12 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

12 HAZİRAN İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNihal Photo:

geçen ayın hava durumu haberini hatırladığımda aynı başlıkla aynı muhabir yazıydı ve bu sefer de öyle gelmiş gibi hissediyorum

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Haber YorumlarıTuğba Kaya:

hava durumu haberi yapanlar çok iddialı konuşuyor ama ya tutmuyor ya tutmuo! bir gün sonra tamamen farklı oluyor! meteoroloji niye böyle hep yanılıyo

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Haber YorumlarıEsen İbrahim Ntm:

yağış bekleniyor diye haber yapıyorlar ama sonra hiçbirşey olmuo yine bu sefer de öyle çıkacak kesin ben artık bu haberler duyunca bi tepki vermiyorum

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