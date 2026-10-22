10 Kasım’a ortak sınav mı konuldu, 10 Kasım ortak sınav ne zaman, saat kaçta?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eleştirilere yanıt vererek 10 Kasım’da sabah saatlerinde sınav yapılmayacağını açıkladı. Takvime göre 10 Kasım’daki ortak sınavlar, anma törenlerinin ardından dördüncü ders saatinde uygulanacak. İşte ortak sınav takvimi ve Bakan Tekin’in açıklamalarına dair ayrıntılar.

10 KASIM’A ORTAK SINAV MI KONULDU?

Evet. MEB’in açıkladığı birinci dönem ortak yazılı sınav takvimine göre 10 Kasım 2026 Salı günü 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe dersinin ortak sınavı yapılacak. Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne sınav planlanması, anma törenlerinin aksayabileceği ve günün anlamının gölgede kalabileceği gerekçesiyle eleştirilere neden oldu.

10 KASIM ORTAK SINAV SAAT KAÇTA?

Bakan Tekin’in açıklamasına göre 81 il valiliğine gönderilen sınav uygulama takviminde 10 Kasım’daki sınavlar dördüncü ders saatine planlandı. Tekin, saat 09.30’a kadar herhangi bir sınav yapılmayacağını vurguladı. İhtiyaç duyulması halinde okul yönetimleri, sınavı farklı bir ders saatinde de planlayabilecek. Her sınavın süresi 40 dakika olacak.

BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım’ın resmi tatil olmadığını hatırlatarak, tatil olması halinde zaten sınav yapılmayacağını söyledi. Tekin, 10 Kasım törenlerinin saat 08.45’te başladığını belirterek sınavların törenlerin ardından yapılacağını ifade etti. Bakan, sınavın ertesi güne konulması halinde öğrencilerin sınava hazırlanmak için törenlere katılmayabileceğini öne sürerek, sınavın 10 Kasım’a planlanmasının öğrencilerin okula ve törenlere gelmesini sağlayacağını savundu.

“SORULARI YAPAY ZEKÂ HAZIRLAMIYOR”

Bakan Tekin, ortak sınav sorularının yapay zekâ tarafından hazırlandığı yönündeki iddiaları da reddetti. Tekin, bakanlık bünyesinde soru hazırlayan ve kitap yazan binden fazla öğretmen bulunduğunu, hazırlanan soruların EBA sistemine yüklendiğini ve okullardaki öğretmenlerin bu sorular arasından seçim yaptığını söyledi. Tekin, uygulamanın ülke genelinde müfredatın eksiksiz uygulanıp uygulanmadığını görebilmek için gerekli olduğunu belirtti.

EŞİTSİZLİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ve okullar arasındaki imkân farklarının ortak sınav sonuçlarına yansıyacağı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Tekin, bunun bakanlığın çözebileceği bir mesele olmadığını ifade etti. Tekin, üniversite sınavlarında da tüm adaylara ortak soruların sorulduğunu hatırlattı.

ORTAK SINAV TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Açıklanan takvime göre ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında ortak sınavlar 3 Kasım’da Fen Bilimleri dersiyle başlayacak. Sınavlar 5 Kasım’da Matematik, 6 Kasım’da Sosyal Bilgiler, 10 Kasım’da Türkçe, 11 Kasım’da yalnızca 6. sınıflar için Matematik, 12 Kasım’da İngilizce ve 13 Kasım’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle devam edecek.

LİSELERDE ORTAK SINAV NE ZAMAN?

Liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında ise ortak sınavlar 3 Kasım’da Biyoloji dersiyle başlayacak. Diğer derslerin sınav tarihleri, bakanlığın okullara gönderdiği takvime göre uygulanacak.