1 Mayıs'ta vapurlar çalışıyor mu?

Resmi tatil takviminin uygulanmasıyla ulaşım ağlarındaki son durum netleşirken, gözler deniz ulaşımının ana damarı olan "1 Mayıs'ta vapur seferleri iptal mi, saat kaçta başlıyor?" başlığına çevrildi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda, resmi tatil gününde toplu taşıma araçlarının çalışma düzeni ve olası güzergah değişiklikleri açıklandı. Boğaz hatları, Adalar seferleri ve kıyı emniyeti düzenlemeleri ışığında, 1 Mayıs 2026 Cuma günü vapur hatlarındaki son dakika gelişmeleri ve sefer tarifeleri haberimizde. İşte deniz ulaşımıyla ilgili tüm ayrıntılar...

1 MAYIS'TA VAPUR SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da toplu taşıma hizmetleri kural olarak devam etmektedir. Bu kapsamda Şehir Hatları vapurları, 1 Mayıs Cuma günü seferlerine devam edecektir. Ancak resmi tatil günlerinde uygulanan "Pazar/Tatil Takvimi"nin geçerli olacağını unutmamak gerekir. Seferler, iş günlerine kıyasla daha seyrek veya pazar tarifesine uygun saatlerde gerçekleştirilecektir.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPATILAN İSKELELERE DİKKAT

1 Mayıs kutlamaları ve alınan güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Valiliği kararıyla bazı iskeleler geçici olarak hizmete kapatılabilir. Özellikle Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy gibi Taksim'e erişimin yoğun olduğu iskelelere yapılan seferlerde kısıtlamalar yaşanabilir. Yolcuların mağdur olmaması adına yola çıkmadan önce Şehir Hatları'nın resmi internet sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden anlık duyuruları kontrol etmeleri önerilmektedir.

1 MAYIS'TA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu taşıma ücretsiz hizmet vermektedir. 1 Mayıs Cuma günü de vapur seferleri (Adalar hattı hariç) kişiselleştirilmiş kart sahipleri için ücretsiz olacaktır. Adalar hattında ise genellikle mevcut tarife uygulanmaya devam etmektedir.

ADALAR VAPUR SEFERLERİ VE YOĞUNLUK DURUMU

Resmi tatili Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar için vapur seferleri ek seferlerle desteklenebilmektedir. Ancak 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi ve hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle iskelelerde aşırı yoğunluk bekleniyor. Özellikle Eminönü, Kadıköy ve Bostancı iskelelerinden kalkan Adalar vapurları için yolcuların sefer saatinden en az 20-30 dakika önce iskelede hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

ÖZEL DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI: İDO VE TURYOL

Şehir Hatları'nın yanı sıra Turyol ve İDO gibi özel deniz ulaşım firmaları da kendi belirledikleri tarifeler üzerinden hizmet vermeye devam edecektir. Turyol'un iç hat seferlerinde (Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Üsküdar gibi) herhangi bir duraksama beklenmezken, İDO'nun dış hat seferleri için önceden bilet alınması doluluk oranları nedeniyle kritik önem taşımaktadır. Ancak bu özel firmalarda belediyenin sağladığı ücretsiz ulaşım imkanı geçerli değildir.

Sefer öncesi vapur hizmeti yapan işletmenin web sitesini kontrol etmeniz önerilir.