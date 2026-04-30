1 Mayıs'ta telefonlar kapanacak mı?

Sosyal medya mecralarında hızla yayılan "1 Mayıs günü mobil hatlar devre dışı kalacak" söylentileri sonrası vatandaşlar, "1 Mayıs'ta telefonlar ve internet kapanacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

KAYITSIZ VE ÇİFT SIM KARTLI CİHAZLAR İÇİN SÜRE DOLUYOR

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt süreçlerinde yeni bir döneme giriliyor. Özellikle çift SIM kartlı cihazlar üzerinden yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla başlatılan denetimlerde kritik tarih netleşti. İşte BTK'nın takibindeki kayıt dışı cihazlar ve 1 Mayıs itibarıyla uygulanacak yaptırımlara dair tüm detaylar:

Pasaport kaydı yaptırılmadan, IMEI sürelerini uzatarak kullanılan çift SIM kartlı telefonlara yönelik denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mevzuata aykırı şekilde kullanılan cihazları tek tek tespit etti. Aynı pasaport üzerinden usulsüz şekilde eşleştirilen veya 120 günlük yasal kullanım süresi dolan ikinci telefonlar için 1 Mayıs 2026 son tarih olarak belirlendi.

54 BİN LİRAYI AŞAN KAYIT ÜCRETİ ÖDENMEZSE ERİŞİM KESİLECEK

Yurt dışı telefon kayıt harcı tutarı 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. 1 Mayıs tarihine kadar bu ödemeyi gerçekleştirmeyen ve e-Devlet üzerinden gerekli kayıt işlemlerini tamamlamayan cihazlar, BTK tarafından aşamalı olarak şebeke erişimine kapatılacak. Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için verilen 120 günlük geçici kullanım hakkı bu tarihten itibaren geçerliliğini yitirecek.

BTK USULSÜZ IMEI KULLANIMINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı teknik takibini sıkılaştıran BTK, usulsüzlük tespit edilen cihaz sahiplerine yıl başında bilgilendirme mesajları gönderdi. Yapılan düzenlemeyle, yurt dışından getirilen telefonların sadece pasaport sahibi adına kayıtlı hatlarla çalışması kuralı daha sıkı denetleniyor. Başkasının pasaportuna kayıt yaptırıp kendi hattıyla cihazı kullanmaya devam edenlerin sinyalleri kesilmeye başlanacak.

TELEFONLARIN KAPANMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Kayıt dışı cihazı olan vatandaşların 1 Mayıs’a kadar aşağıdaki adımları tamamlaması gerekiyor:

• e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yaparak cihazın durumunu kontrol etmek.

• 54.258 TL tutarındaki harç bedelini vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırmak.

• Kayıt işlemini pasaport sahibi ile hat sahibinin aynı kişi olması şartıyla onaylamak.