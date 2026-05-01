1 Mayıs'ta metro çalışıyor mu, 1 Mayıs Cuma metrolar açık mı?

Resmi tatillerde toplu taşıma düzenindeki değişiklikler merak konusu olurken, binlerce yolcu "1 Mayıs Cuma metrolar açık mı, hangi duraklar kapalı?" başlığıyla güncel duyuruları takip ediyor. Valiliklerin güvenlik önlemleri kapsamında bazı duraklarda kısıtlamaya gidip gitmeyeceği ve ücretsiz ulaşım imkanının detayları netleşti. Şehir içi trafiğe takılmadan seyahat etmek isteyenler için M1, M2, M4 gibi ana hatlar başta olmak üzere tüm raylı sistemlerin 1 Mayıs 2026 Cuma günü çalışma programını ve sefer aralıklarını sizler için derledik.

1 MAYIS'TA METRO HATLARI ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul genelinde ulaşım planı yapacak olan vatandaşlar, toplu taşıma hizmetlerinin işleyişini detaylıca araştırmaya başladı. Özellikle şehrin ulaşım yükünü çeken Marmaray ve metro hatlarının resmi tatil gününde hizmet verip vermeyeceği merak konusu olurken, sefer saatleri ve olası düzenlemelere ilişkin detaylar netlik kazandı. İşte 1 Mayıs Cuma günü raylı sistemlerdeki son durum:

İstanbul'da ulaşımın ana damarlarından biri olan metro hatları, 1 Mayıs Cuma günü hizmet vermeye devam edecektir. Vatandaşların kutlama alanlarına, işlerine veya gezintiye sorunsuz ulaşabilmesi için metrolar açık olacak ve kesintisiz seferlerini sürdürecektir. Ayrıca, resmi tatil kapsamında alınan karar doğrultusunda metro kullanımı kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz olacaktır.

1 MAYIS'TA MARMARAY SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

Gebze ile Halkalı arasını birbirine bağlayan Marmaray hattı da 1 Mayıs'ta vatandaşların hizmetinde olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Marmaray hattı, 1 Mayıs Cuma günü seferlerine devam edecek ve geçişler ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Yolcular, turnikelerden ücret ödemeden geçiş yaparak Asya ve Avrupa yakası arasındaki seyahatlerini tamamlayabilecekler.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE KAPALI DURAKLARA DİKKAT

Marmaray ve metrolar genel olarak çalışsa da, İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı duraklarda kısıtlamaya gidilebilir. Özellikle Taksim, Şişhane ve Kabataş gibi meydanlara erişim sağlayan istasyonların veya bazı Marmaray duraklarının (Sirkeci gibi) geçici süreyle hizmete kapatılabileceği unutulmamalıdır. Seyahate çıkmadan önce Metro İstanbul ve Marmaray'ın resmi sosyal medya hesaplarındaki anlık duyuruları takip etmek, mağduriyet yaşamamanız adına önem taşımaktadır.

GECE METROSU VE SEFER SAATLERİ

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İstanbul'da "Gece Metrosu" uygulaması da aktif olacaktır. Cuma sabahı başlayan seferler, hafta sonu yoğunluğu ile birleşerek 24 saat boyunca devam edecektir. Ancak resmi tatil olması nedeniyle gündüz saatlerinde uygulanan sefer aralıklarında (Pazar/Tatil takvimi gibi) küçük değişiklikler yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.