1 Mayıs’ta eczaneler açık mı, 1 Mayıs Cuma eczaneler kapalı mı, nöbetçi eczaneler mi çalışacak?

Sağlık alanında kesintisiz hizmet bekleyen vatandaşlar için "1 Mayıs Cuma eczaneler kapalı mı, nöbetçi eczaneler mi çalışacak?" başlığı, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Kamu kurumları ve hastane polikliniklerinin kapalı olduğu resmi tatil sürecinde, eczanelerin normal çalışma düzenine ara vererek "nöbet" usulüne geçeceği duyuruldu. Bölge bölge belirlenen nöbetçi eczaneler üzerinden yürütülecek olan bu süreçte, en yakın nöbetçi eczaneye nasıl ulaşılacağı ve çalışma saatlerine dair güncel bilgileri sizler için derledik. İşte 1 Mayıs 2026 eczane mesai saatleri ve nöbetçi listeleri hakkında merak edilenler...

1 MAYIS’TA ECZANELER KAPALI MI, HİZMET VERECEK Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil takvimine dahil olmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar "1 Mayıs’ta eczaneler açık mı, ilaç alabilir miyiz?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. 2026 yılında Cuma gününe denk gelen bu özel günde, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında eczanelerin çalışma düzeninde değişikliğe gidiliyor. Standart mesai saatlerinin dışına çıkılan bu tatil gününde, acil ilaç ihtiyacı olanların mağduriyet yaşamaması için uygulanacak olan çalışma programı ve nöbet sistemi netlik kazandı. İşte 1 Mayıs Cuma günü eczanelerin hizmet durumu:

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul edildiği için eczanelerin çalışma mesaisi bu duruma göre şekillenmektedir. Kamu kurumları ve bankalarla benzer şekilde, 1 Mayıs tarihinde tüm eczaneler tam gün süreyle kapalı olacaktır. Bu tarihte rutin reçete işlemleri veya ilaç temini için standart mahalle eczaneleri hizmet vermeyecektir.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ NÖBETÇİ ECZANE SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Eczanelerin kapalı olduğu resmi tatil boyunca sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına "nöbetçi eczane" sistemi devreye alınmaktadır. Her il ve ilçede, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve yerel eczacı odaları tarafından önceden belirlenen sınırlı sayıdaki eczane, 1 Mayıs Cuma sabahından 2 Mayıs Cumartesi sabahına kadar 24 saat boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Acil ilaç ihtiyacı duyan vatandaşlar, 1 Mayıs'ta hizmet veren nöbetçi eczanelerin listesine şu kanallar aracılığıyla hızlıca ulaşabilirler:

• e-Devlet Kapısı: Sağlık Bakanlığı "Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranı üzerinden.

• TEB Resmi Sitesi: Türk Eczacıları Birliği'nin güncel nöbet listeleri aracılığıyla.

• Eczane Panoları: Tüm eczanelerin camlarında veya girişlerinde asılı bulunan, o gün bölgede nöbetçi olan eczanelerin adres ve telefon bilgilerinden.

• Mobil Uygulamalar: Şehir bazlı geliştirilen nöbetçi eczane uygulamaları üzerinden.

ECZANELER NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, eczane mesailerinde hafta sonu düzenini de beraberinde getiriyor. Resmi tatilin sona ermesinin ardından eczaneler, 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla bölgelerindeki standart Cumartesi çalışma saatlerine (genellikle 09:00 - 13:00 veya 19:00 arası) geri dönecektir. Pazar günü ise yine sadece nöbetçi eczaneler üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

İLAÇ TEMİNİ İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Resmi tatil gününde nöbetçi eczanelerde yaşanabilecek olası yoğunlukları göz önünde bulundurarak, takviye gıdalar veya düzenli kullanılan ancak aciliyet arz etmeyen ilaçların temini için tatil öncesinden hazırlık yapılması önerilmektedir. Nöbetçi eczaneler öncelikli olarak acil reçeteli hastalara ve kritik durumlara odaklandığı için, gitmeden önce telefonla stok durumunu sorgulamak zaman kaybını önleyecektir.