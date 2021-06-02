Haber Global frekans değerleri nelerdir? Haber Global frekans, sembol oranı, polarizasyon, FEC değeri kaçtır?

En beğenilen haber kanallarından birisi olan Haber Global'ın frekans değerleri kaçtır merak ediliyor. Haber Global SD ve HD yayın yapmaktadır. İkisi için frekans değerleri farklıdır. Peki, Haber Global frekans bilgileri nedir? Haber Global HD frekans değerleri nedir? Haber Global FEC oranı kaç? Haber Global frekans saıysı kaç? Haber Global sembol oranı kaç? Haber Global polarizasyon kaçtır?