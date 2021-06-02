Haber Global frekans değerleri nelerdir? Haber Global frekans, sembol oranı, polarizasyon, FEC değeri kaçtır?
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Haber Global frekans değerleri nelerdir? Haber Global frekans, sembol oranı, polarizasyon, FEC değeri kaçtır?

Haber Global frekans değerleri nelerdir? Haber Global frekans, sembol oranı, polarizasyon, FEC değeri kaçtır?
Haberler.com - Haberler | Gündem

En beğenilen haber kanallarından birisi olan Haber Global'ın frekans değerleri kaçtır merak ediliyor. Haber Global SD ve HD yayın yapmaktadır. İkisi için frekans değerleri farklıdır. Peki, Haber Global frekans bilgileri nedir? Haber Global HD frekans değerleri nedir? Haber Global FEC oranı kaç? Haber Global frekans saıysı kaç? Haber Global sembol oranı kaç? Haber Global polarizasyon kaçtır?

Haber Global'ın frekans bilgileri merak ediliyor. Haber Global sembol oranı kaç? Haber Global FEC değeri nedir? Haber Global hangi kanallarda bulunuyor? Haber Global kablo TV numarası kaç? Haber Global hangi kanalda kaç numara? Haber Global bilgileri nedir? Haber Global Digiturk'te kaç numara?

HABER GLOBAL NEDİR?

Haber Global, 24 Eylül 2018'de yayın hayatına başlayan haber kanalı.

Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Elnur Abdullayev, CEO'su Mammad Gulmammadov'dur. Kanalın genel yayın yönetmeni Tuba Atav, haber koordinatörü ise Serdar Akdoğar'dır.

HABER GLOBAL FREKANS DEĞERLERİ KAÇTIR?

Haber Global HD frekans bilgileri:

  • Uydu : Türksat 4A
  • Frekans : 12685
  • Polarizasyon : H
  • Sembol oranı :27500
  • FEC oranı : 2/3

Haber Global SD frekans bilgileri:

  • Uydu : Türksat 4A
  • Frekans : 12379
  • Polarizasyon : V
  • Sembol oranı : 27500
  • FEC oranı : 3/4

Haber Global Azerspace HD frekans bilgileri:

  • Uydu : Africasat-1a
  • Frekans : 11095
  • Polarizasyon : H
  • Sembol oranı : 30000
  • FEC oranı : 5/6

HABER GLOBAL HANGİ KANALLARDA BULUNUR?

D-Smart : 42. kanal (HD)

Digiturk : 47. kanal (HD)

Tivibu : 46. kanal (HD)

KabloTV : 71. kanal (HD) ve 910. kanal (SD)

Turkcell TV+ : 46. kanal (HD)

Vodafone TV : 48. kanal (SD)

tivibu Ev : 46. kanal (HD)

Haber Yorumları
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