Hababam Sınıfı'yla İlgili Soru Ali Sunal'ı Hüzünlendirdi

Show TV ekranlarında yayınlanan "Bir Sorun Mu Var?" programında duygusal anlar yaşandı.Programda çıkan soru Ali Sunal'ı hüzünlendirdi. Babası Kemal Sunal'ın rol aldığı 'Hababam Sınıfı' sorusunda Ali Sunal ağlamamak için kendini zor tuttu.

"SİZE SARILABİLİR MİYİM?"

Ali Sunal'ın duygulandığını gören yarışmacı "Size sarılabilir miyim?" teklifinde bulundu. Sunal, bu teklife "Sarılırsan ağlarım" diyerek karşılık verdi.