Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi ne zaman, nerede çekildi?
Televizyon ekranlarında yeniden hayat bulan ve izleyenlerin ilgisini çeken Hababam Sınıfı Üç Buçuk, sinemaseverlerden sonra televizyon izleyicisinin de gönlünü kazanıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip bu yapım, nostaljik havasıyla ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar sunuyor. Komediyle harmanlanan hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle dikkat çeken film, yayınlandığı her seferde yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmini izlemek isteyenler, yapımın konusunu, genel özetini ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Bu eğlenceli yapımın perde arkasını, olay örgüsünü ve karakterlerin kim olduğunu detaylı şekilde ele alıyoruz. İzleyenleri ekran başına kilitleyen filmin atmosferi, tıpkı serinin önceki filmleri gibi hafızalara kazınacak cinsten. Hababam dünyasına yeniden yolculuk yapmak isteyenler için tüm ayrıntılar burada.
HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN KONUSU
Okulun müdürü Deli Bedri, herkesi şaşkınlığa uğratan bir evlilik kararı alır. Yeni eşi Deli Bedriye ve üvey oğlunu da yanına alarak okula yerleşir. Başlarda Hababam Sınıfı, Deli Bedriye'yi kendi taraflarında sanırken, çok geçmeden onun oldukça sert ve disiplinli biri olduğunu fark ederler. Deli Bedri, eşi ve üvey oğlunun desteğiyle, Hababam Sınıfı'na karşı yeni bir mücadele başlatır. Artık sınıfın işi her zamankinden daha zordur.
HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular:
Münir Özkul – Mahmut Hoca
Tarık Akan – Damat Ferit
Adile Naşit – Hafize Ana
Kemal Sunal – İnek Şaban
Ayşen Gruda – Sunucu
Şener Şen – Badi Ekrem
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Akil Öztuna – Akil Hoca
Ergin Orbey – Müfettiş
Feridun Şavlı – Dom Dom
Muharrem Gürses
Sıtkı Akçatepe
Kemal Ergüvenç
Aciz Cem Gürdap
Ahmet Arıman
Hayri Karabey
Ergun Sözen
Talat Dumanlı
Ertuğrul Bilda
Cengiz Nezir
Bülent İğdiroğlu
Ekrem Dümer
Hakkı Karadayı
Bilge Zobu
Dinçer Çekmez
HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN ÇEKİM YERİ VE ZAMANI
Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi, diğer serilerde olduğu gibi İstanbul'daki Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir. Bu mekân, filmin ruhuna uygun nostaljik atmosferiyle özdeşleşmiştir.