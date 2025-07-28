Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmini izlemek isteyenler, yapımın konusunu, genel özetini ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Bu eğlenceli yapımın perde arkasını, olay örgüsünü ve karakterlerin kim olduğunu detaylı şekilde ele alıyoruz. İzleyenleri ekran başına kilitleyen filmin atmosferi, tıpkı serinin önceki filmleri gibi hafızalara kazınacak cinsten. Hababam dünyasına yeniden yolculuk yapmak isteyenler için tüm ayrıntılar burada.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN KONUSU

Okulun müdürü Deli Bedri, herkesi şaşkınlığa uğratan bir evlilik kararı alır. Yeni eşi Deli Bedriye ve üvey oğlunu da yanına alarak okula yerleşir. Başlarda Hababam Sınıfı, Deli Bedriye'yi kendi taraflarında sanırken, çok geçmeden onun oldukça sert ve disiplinli biri olduğunu fark ederler. Deli Bedri, eşi ve üvey oğlunun desteğiyle, Hababam Sınıfı'na karşı yeni bir mücadele başlatır. Artık sınıfın işi her zamankinden daha zordur.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular:

Münir Özkul – Mahmut Hoca

Tarık Akan – Damat Ferit

Adile Naşit – Hafize Ana

Kemal Sunal – İnek Şaban

Ayşen Gruda – Sunucu

Şener Şen – Badi Ekrem

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Akil Öztuna – Akil Hoca

Ergin Orbey – Müfettiş

Feridun Şavlı – Dom Dom

Muharrem Gürses

Sıtkı Akçatepe

Kemal Ergüvenç

Aciz Cem Gürdap

Ahmet Arıman

Hayri Karabey

Ergun Sözen

Talat Dumanlı

Ertuğrul Bilda

Cengiz Nezir

Bülent İğdiroğlu

Ekrem Dümer

Hakkı Karadayı

Bilge Zobu

Dinçer Çekmez

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK FİLMİNİN ÇEKİM YERİ VE ZAMANI

Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi, diğer serilerde olduğu gibi İstanbul'daki Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir. Bu mekân, filmin ruhuna uygun nostaljik atmosferiyle özdeşleşmiştir.