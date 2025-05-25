Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Merhaba filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Merhaba konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Merhaba filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayanHababam Sınıfı Merhaba filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.Hababam Sınıfı Merhaba filmini izleyecek olanların merak ettiğiHababam Sınıfı Merhaba konusu nedir,Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları kimler veHababam Sınıfı Merhaba özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın mezun olmasının üstünden yıllar geçmiş olsa da Özel Çamlıca Lisesi'nde eğitim devam etmektedir. Okulun eski sahibi Muharrem Gür vefat edince okul yönetimini oğlu Deli Bedri devralmıştır. Zamane Hababamcılar, eski geleneğin sadık izleyicileri olarak hem idareye hem de hocalarına kök söktürmeyi sürdürmektedirler. Deli Bedri ise onların haylazlıklarını bahane ederek okulu satma planları yapmaktadır. Bu durum karşısında okulun yeni müdiresi Fatoş Hoca, çareyi eski bir hababamcıdan yardım istemekte bulur ve Güdük Necmi rehber öğretmen rolüyle okula geri döner. Ama eski haylazlıkların yerini yenileri alalı çok olmuştur.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular

• Halit Akçatepe - Güdük Necmi/İskoç Hoca

• Hülya Koçyiğit - Fatoş Hoca

• Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri

• Memet Ali Alabora - Matkap Emre

• Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail

• Şafak Sezer - Ercüment

• Melih Ekener - Bebe Ruhi

• Peker Açıkalın - Psiko

• Cengiz Küçükayvaz - Kötü Kenan

• Hasancan Şeremet - Sebastian (Sebahattin)

• Ceyhun Yılmaz - Kermit Kemal

• Sümer Tilmaç - Sazan Kamil

• Hamit Haskabal - Niyazi Hoca

• Tuncay Akça - Bacaksız Amca

• Zeki Alasya - Boz Ali

• Ahmet Arıman - Hayta İsmail

• Cem Gürdap - Tulum Hayri

• Cengiz Nezir - Bozum Cahit

• Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

• Ayşen Gruda - Ayşe

• Çiğdem Mizrahi - Beton Ümran

• Çetin Çiftçioğlu - Hitit Besim

• Bülent Kayabaş - Şalter Haşmet

• Arzu Çevikalp - 1.Kız

• Ceylan Güvenç - 2.Kız

• Seda Sevin - 3.Kız

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi çekimleri 2003 yılında İstanbul Koşuyolu'nda bulunan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleşti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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