Hababam Sınıfı Güle Güle Sefa kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle Sefa kimdir?

Hababam Sınıfı Güle Güle Sefa kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyenler, Sefa'ın kim olduğunu merak etti. Peki, , Sefa kimdir? İşte, detaylar…

Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'nin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerden biri de Sefa odu. Peki, Sefa kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE SEFA KİMDİR?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Sefa karakterini Kemal Uzun canlandırmıştır.

KEMAL UZUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Temmuz 1959, Gönen, Türkiye

Ölüm tarihi ve yeri: 11 Aralık 2017, Şile, Türkiye

Mustafa Kemal Uzun, 18 Temmuz 1959 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğretmen bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Gönen'de tamamlayan Uzun, babasının İstanbul'a tayini nedeniyle, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda tamamladı.

Öğrenimi sırasında bir yandan da Yeşilçam'da ve reklam filmlerinde kamera asistanlığı yaptı. Daha sonra Arzu Film'de çalışmaya başladı ve Ertem Eğilmez'in asistanlığını yaptı.

Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, Haldun Dormen ile birlikte TRT için "Kamera Arkası" adlı sinema programını hazırladı ve sunuculuğunu yaptı.

Mustafa Kemal Uzun, 11 Aralık 2017 tarihinde Şile'deki evinde öldürülmüş olarak bulundu. Yönetmenlik yaptığı dizide tanıştığı figüran Osman A. tarafından öldürüldü.

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