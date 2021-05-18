Hababam Sınıfı Güle Güle Ayşegül kimdir?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyenler, Ayşegül'ün kim olduğunu merak etti. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle EAyşegül rem kimdir? İşte, detaylar…

Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'nin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerden biri de Ayşegül odu. Peki, Ayşegül kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE AYŞEGÜL KİMDİR?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Ayşegül karakterini Fulya Özcan canlandırmıştır.

FULYA ÖZCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1954 (67 yaşında), İstanbul, Türkiye

Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızıdır. Birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. En bilinen rolleri arasında Hababam Sınıfı Güle Güle filminde oynadığı Ayşegül, Kuruntu Ailesi ve Şaban Pabucu Yarım filminde oynadığı Zeynep rolleri sanatçının en bilindik rolleri arasındadır. Ayrıca son olarak Dinle Sevgili isimli dizide oynamıştır.

Yıllarca kendisi gibi oyuncu olan eşi Gazanfer Ündüz ile evli olan sanatçı 2004 yılında boşanmıştır. Sanatçının bu evliliğinden olan oğlu Tarık Ündüz de oyunculuk yapmaktadır.