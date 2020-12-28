Güzellik uzmanı Nuriye Hagi Atak, başarısını üç ödülle taçlandırdı
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Güzellik uzmanı Nuriye Hagi Atak, başarısını üç ödülle taçlandırdı

28.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:48
Güzellik uzmanı Nuriye Hagi Atak, başarısını üç ödülle taçlandırdı

İstanbul Sultanbeyli'de 7 yıl önce açtığı Epilady Kişisel Bakım Salonu'nu özverili çalışması ve hastane konseptinde hizmet anlayışıyla kısa sürede bölgenin en iyileri arasına sokmayı başaran Güzellik Uzmanı Nuriye Hagi Atak, düzenlenen üç farklı törende aldığı ödüllerle bir kez daha farkını ortaya koydu.

İş alanındaki başarısı kadar imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeyi başaran Nuriye Hagi Atak, şehit ailelerine ve engellilere vermiş olduğu ücretsiz hizmetten dolayı Sultanbeyli Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SUBESO) tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi.

Güzellik uzmanı Nuriye Hagi Atak, başarısını üç ödülle taçlandırdı

Halen engellilere ve şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye devam eden başarılı iş kadını, Türkiye'nin önde gelen isimlerinin ve markalarının boy gösterdiği Gelin Damat Dergisi tarafından düzenlenen törende ise yılın en başarılı kişisel bakım salonu ödülüne layık görüldü.

Güzellik uzmanı Nuriye Hagi Atak, başarısını üç ödülle taçlandırdı

Son olarak engelli çocuklar yararına düzenlenen Altın Zirve Ödülleri programına davet edilen Hagi, burada da yine "Yılın En İyi Kişisel Bakım ve Güzellik Salonu" kategorisinde ipi göğüsleyerek ödülün sahibi olmayı başardı.

BAŞARISININ SIRRI AÇIKLADI

Başarısını üç ödülle birden taçlandıran Hagi, "Başarınızın sırrı nedir?" sorusunu yönelten muhabirlere yaptığı değerlendirmede "Öncelikle bu başarımızı ödüllendiren kurumlara çok teşekkür ederim. Biz kadınların bu sektöre bakışı biraz daha farklıdır. 7 yıl önce bugün ilerlemek istedik, inandık ve başardık. Yılın en iyi kişisel bakım ve güzellik salonu kategorisinde layık görülmek beni ve ekibimi çok mutlu etti ve sürpriz oldu. Aslında bunun en büyük faktörü çalıştığımız cihazlar. Normal bir güzellik merkezinden farklı olarak hastane ortamında hizmet veriyoruz. Sağlık bakanlığının onayladığı tüm cihazları kullanabiliyoruz. O yüzden başarımda cihazlarımın çok büyük bir payı var diyebilirim. Empatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimiz için ne düşünüyorsak, müşterilerimiz için de en iyisini sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:50:34. #1.14#
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